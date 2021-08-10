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Коронавирус
За сутки в России выявили 21 378 новых случаев ковида

За сутки в России выявили 21 378 новых случаев ковида

С начала пандемии прошло уже больше года, однако мир все еще не нашел 100-процентной защиты от коронавируса. За минувшие сутки в России выявили 21 378 новых случаев ковида.
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Как сообщает телеканал 360, Санкт-Петербург обогнал Москву по суточному приросту. Судя по данным, в Северной столице выявили почти на 200 новых случае больше. В Москве за день ковид обнаружен у 1639 человек, а в Петербурге у 1811. На третьем месте по показателям держится Московская область (1309), а на четвертом – Нижегородская (537).

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Эпидемиолог назвала сроки наступления постковидного синдрома

Всего за время пандемии в России выявлено 6 491 288 случае заражения коронавирусной инфекцией. Для 166 442 человек ковид оказался смертельным.

К счастью, с каждым днем показатели снижаются. RT сообщает, что, несмотря на все еще высокие показатели по стране, в 22 регионах наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об на днях этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Стоит отметить, что болезнь опасна не только в момент течения, но и после. Как выяснилось, многие жалуются на так называемый постковидный синдром, который в среднем возникает через три недели после выздоровления. Для него характерна повышенная утомляемость, головные боли, подавленное эмоциональное состояние, искажение запахов и вкусов.

Постковидный синдром даже внесен в Международную классификацию болезней. Специалисты отмечают, что особенно часто последствия проявляются у тех, кто перенес ковид в легкой форме.

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Фото: Денис Гришкин/ АГН «Москва»
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