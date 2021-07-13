В России коронавирусом заразились 24,7 тысячи человек

Число новых заражений коронавирусной инфекцией в России незначительно снизилось.

Оперативный штаб, мониторящий последние новости по поводу темпов распространения коронавируса в России, отметил незначительное снижение числа новых случаев болезни. За минувшие сутки в стране было зафиксировано 24 702 новых заболевших. Днем ранее этот показатель превышал 25 тысяч человек.

При этом заболевших обнаружили во всех 85 регионах страны. Лидером антирейтинга по-прежнему остается Москва, в которой ковид нашли у 4991 человека. В Московской области, которая заняла вторую ступень этого печального пьедестала, заболели 2550 человек. Санкт-Петербург отчитался о 1936 новых случаях коронавируса.

По всей стране среди выявленных зараженных доля тех, кто болеет бессимптомно, составила 11,7%. Выздороветь за сутки смогли 19 566 пациентов. За этот же временной промежуток было зафиксировано 780 летальных случаев.

Всего за время наблюдения, согласно данным оперативного штаба, от ковида погибли 144 492 человека. Число заболевших составило 5 833 175 человек. Сообщается о выздоровлении 5 236 214 пациентов.

Власти напоминают, что в стране ведется кампания по вакцинации. Массовое применение прививок против коронавируса должно оказать существенное и заметное влияние на скорость распространения болезни. В случае успеха можно будет и вовсе говорить об окончательной победе над болезнью.