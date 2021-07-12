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Коронавирус
Журнал Vaccines: "Спутник V" эффективен против новых штаммов коронавируса

Журнал Vaccines: "Спутник V" эффективен против новых штаммов коронавируса

В международном журнале Vaccines опубликовали результаты исследования об эффективности вакцины "Спутник V" против новых штаммов коронавируса, включая индийский. Об этом сообщает Российской фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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Разработавший вакцину научно-исследовательский центр имени Гамалеи проверил эффективность препарата против новых штаммов коронавируса. Результаты оказались позитивными. Итоги опубликовал влиятельный международный журнал Vaccines.

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В центре имени Гамалеи исследовали нейтрализующую активность сыворотки крови против новых штаммов SARS-CoV-2. Биоматериал взяли у вакциницированных препаратом "Спутник V".

"Вакцинация препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов, включая Alpha B.1.1.7 (выявлен в Великобритании), Beta B.1.351 (выявлен в ЮАР), Gamma P.1 (выявлен в Бразилии), Delta B.1.617.2 и B.1.617.3 (выявлены в Индии) и выявленных в Москве вариантов B.1.1.141 и B.1.1.317", – сказано в сообщении РФПИ.

Результаты исследования свидетельствуют, что у "Спутник V" снижение уровня вируснейтрализующей активности к ряду штаммов оказалось значительно меньшим по сравнению с данными, которые опубликовали производители других вакцин.

В центре Гамалеи продолжают изучать эффективность вакцины "Спутник V" по мере появления новых штаммов коронавируса. Рассматривается возможность создания "коктейлей" вакцин вместе с другими ведущими производителями.

Фото: Сергей Киселев /АГН Москва

"Спутник V" стал первой зарегистрированной вакциной против COVID-19 в мире. Препарат одобрен в 67 странах с населением более 3,5 миллиарда человек. Полученные в ходе вакцинации результаты говорят об эффективности и безопасности препарата.

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Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
Автор: 12 июля 2021, 16:56 Источник: Телеграм-канал вакцины "Спутник V" ✓ Надежный источник

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