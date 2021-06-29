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Коронавирус
В России зарегистрировали максимум смертей от коронавируса за сутки

В России зарегистрировали максимум смертей от коронавируса за сутки

Оперативный штаб опубликовал во вторник неутешительные данные по коронавирусу в России.
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За минувший день в стране подтвердили 20 616 новых случаев заражения. Примерно 12% из них не имеют клинических проявлений болезни. Выздоровели и покинули больницы 14 697 человек. Умерли от коронавируса в России 652 пациента – это рекордное число летальных исходов с начала пандемии.

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В России рассказали об опасности нового штамма коронавируса "лямбда"

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Больше всего новых случаев обнаружили в Москве – 6 209. В пятерку регионов с наибольшим количеством заболевших COVID-19 также вошли Московская область (2 453 случая), Санкт-Петербург (1 374 случая), Нижегородская область (336 случаев) и Брянская область (318 случаев).

Таким образом, всего коронавирус в России обнаружили у 5,4 миллиона граждан. Вылечились 4,9 миллиона человек, скончалось от вызванных ковидом осложнений более 134 тысяч пациентов. Страна по-прежнему занимает пятое место в мире по числу заразившихся.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об особенностях нового штамма COVID-19 "лямбда". Мутация была выявлена впервые в Южной Америке в конце прошлого года. По словам специалиста, этот вариант более устойчив и заразен, чем все прежде известные.

Защитить себя и близких от коронавируса в России можно, пройдя вакцинацию. Специалисты также просят граждан не забывать носить средства защиты в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

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Фото: Денис Гришкин /АГН Москва
Автор: 29 июня 2021, 11:30 Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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