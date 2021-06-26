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Коронавирус
За сутки коронавирусом заразились 21 665 россиян

За сутки коронавирусом заразились 21 665 россиян

За последние 24 часа в Российской Федерации число заболевших коронавирусом увеличилось на 21 665.
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Об этом говорят данные оперштаба по противодействию заболеванию. Согласно им, новые случаи заражения выявлены в 85 российских регионах. При этом 14,2% новых пациентов не имели клинических симптомов.

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Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 20,3 тысячи

Лидером среди российских регионов по суточному приросту заболевших снова стала Москва. В столице за последние 24 часа коронавирусом заразились 8 457 человек. Второе место — за Московской областью, где COVID-19 диагностировали у 2 504 россиян. На третьем месте — Санкт-Петербург. Здесь за последние сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 1 247 человек.

Кроме того, в первую десятку по числу случаев заражения за минувшие 24 часа вошли Нижегородская область (327), Республика Бурятия (293), Воронежская область (254), Республика Крым (247), Брянская область (236), Свердловская область (231) и Забайкальский край (227).

Таким образом, по подсчетам оперативного штаба, с начала пандемии в России выявлено уже 5 430 753 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За последние сутки число жертв COVID-19 возросло на 619. Общее число летальных исходов достигло 132 683. При этом за минувшие 24 часа 14 347 пациентов, с диагностированным ранее коронавирусом, успешно завершили лечение и выписались из российских медучреждений. За все время пандемии побудить болезнь в России удалось 4 943 986 заболевшим.

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Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
26 июня 2021, 12:50 Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник

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