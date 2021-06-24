В Кремле объяснили обязательную вакцинацию от COVID-19 в России

Наиболее напряженная обстановка наблюдается в Москве. Недавно власти города поручили ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 не менее 60% сотрудников сферы услуг. Первый компонент прививки работники должны получить до 15 июля, второй – до 15 августа.
В оперативном штабе заявили, что начальники обязаны отстранить от работы тех, кто отказался от вакцинации при отсутствии медицинских противопоказаний. В это время заработная плата непривитому сотруднику не должна начисляться, а сам период не включается в стаж, который дает право на отпуск.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что если человек работает в сфере услуг и не привит, то он может представлять большую опасность для окружающих в условиях вспышки заражений. "Поэтому меры обусловлены текущим моментом", – подчеркнул он.
Отметим, что вакцинация является единственным эффективным способом борьбы с коронавирусом в России. Сегодня гражданам доступны три надежных и безопасных препарата от COVID-19 на выбор – "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". Также скоро в стране может появиться вакцина "Спутник Лайт".
За прошедшие сутки коронавирус в России выявили у 20 182 человек. Выздоровели и покинули больницы 13 505 граждан. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 568 пациентов. По состоянию на 24 июня 2021 года, страна занимает пятое место в мире по количеству больных.
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