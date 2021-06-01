Новак оценил роль вакцинации в улучшении ситуации в мире

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что уже можно говорить о пошаговом восстановлении мировой экономики из-за вакцинации от коронавируса.



По словам Александра Новака, на сегодняшний день вакцинация набирает обороты по всему миру. Он сообщил, что к концу мая 2021 года по всей планете сделано уже 1,5 миллиарда прививок от ковида. Лидеры массовой вакцинации на данный момент — США, Индия и КНР. Это, по мнению российского вице-премьера, позволяет говорить о постепенном восстановлении мировой экономики. В Штатах хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привились уже почти половина граждан. В Великобритании доля получивших препарат жителей составляет 55%.



Новак в ходе своего выступления на открытии министерской встречи ОПЕК+ напомнил, что прививка от COVID-19 снижает риски заражения, а значит, возможность нового всплеска заболеваемости сводится к минимуму.

В своей речи вице-премьер затронул и другие темы. Так, Новак заявил, что в ходе текущей встречи на министерском уровне должно быть принято решение о параметрах корректировок добычи нефти в ближайшем будущем. Ранее он отмечал, что, несмотря на улучшение ситуации в углеводородной отрасли, на мировом нефтяном рынке сохраняются риски неопределенности, которые нельзя не учитывать.