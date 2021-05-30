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Коронавирус
Разведка Британии назвала версию об искусственном происхождении коронавируса реальной

Разведка Британии назвала версию об искусственном происхождении коронавируса реальной

Британская разведка высказалась по поводу возможности искусственного происхождения коронавируса.
прочитано 212 раз

Британские СМИ со ссылкой на источники в разведывательных службах страны рассказали о версии происхождения коронавируса, которую на данный момент рассматривают специалисты. Возможно, что болезнь вырвалась на волю после утечки патогена из университета вирусологии города Ухань.

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Эта версию уже существовала и ранее, однако западные разведки считали ее маловероятной. В частности, тогдашнего президента США Дональда Трампа его политические оппоненты обвиняли в распространении газетных уток, когда он пытался намекнуть на искусственное происхождение ковида. Теперь американская разведка беспокоится, что пандемия повторится если не удастся выяснить ее истинные причины.

Об искусственном происхождении коронавируса сообщали и британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен. Все крупные научные издания отказывались публиковать их материал. Для того, чтобы он увидел свет, им пришлось изменить основную тему статьи. Теперь они собираются дополнить свою работу.

Напомним, вопрос о происхождении коронавируса задавали специалисты сразу после того, как болезнь стала известна на весь мир. Многие тогда обратили внимание на то, что первые случаи были зарегистрированы в городе Ухань, где находится лаборатория, специализирующая именно на коронавирусе. Тогда все попытки связать эти два факта называли конспирологией.

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Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com/
Автор: 30 мая 2021, 10:42 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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