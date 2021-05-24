Глава ВОЗ заявил о появлении вируса намного страшнее COVID-19

аГенеральный директор Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предсказал новую смертельную
пандемию.
Выступая на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, он заявил, что COVID-19 – не единственное заболевание, с которым не могут пока стравиться мировые светила в области медицины.
"Совсем скоро мир может накрыть новая пандемия, страшнее коронавируса", – подчеркнул Гебрейесус.
Говоря о нынешней пандемии, он особо отметил разобщенность мирового сообщества и нежелание обмениваться имеющимися ресурсами и наработками в области истребления и борьбы с вирусами.
Трансляция выступления велась на YouTube-канале ВОЗ.
"Главным двигателем любой пандемии является неспособность стран и государств сплотиться и делиться имеющимися ресурсами и технологиями", – отметил гендиректор ВОЗ.
Он призвал страны объединиться перед лицом новых опасных заболеваний и бороться с ними сообща.
"Если двигаться в том же направлении, то обязательно получишь тот же результат, что был в начале пути – это небезопасно и несправедливо", – добавил Гебрейесус.
Как сообщает RT, пандемия коронавируса унесла жизни более 115 тысяч медицинских работников, среди которых большая часть – врачи.
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