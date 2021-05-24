Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

В МИД России предупредили о катастрофе в Крыму: Последствия труднопредсказуемые
Что известно о победителях "Евровидения-2021": гей-скандал и слухи о наркотиках
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Понедельник
24 мая
Лента новостей
16:39
Дочь поражена новым мужем 53-летней Воробей: Мне уже тогда что-то показалось
16:30
Глава ВОЗ заявил о появлении вируса намного страшнее COVID-19
16:23
Обручились? У избранницы Янковского появилось кольцо на безымянном пальце на фоне слухов о беременности
16:23
"Я очень скучаю": певицу Валерию разлучили с сыном
16:16
Политолог Шатилин: Запрет полетов над Белоруссией не выгоден странам Запада
16:14
Полиция уличила Моргенштерна в пропаганде наркотиков
15:56
Светличная оградилась от людей после череды происшествий
15:55
Названы самые популярные в интернете российские губернаторы
15:51
"Это был тяжелейший год": обращение Миддлтон довело народ до слез
15:50
"До сих пор лежит": обеспокоенная Тодоренко о состоянии Топалова после операции
15:43
Жена российского депутата попалась на съемках детской порнографии
15:38
"Нарушена работа стволовых структур мозга": психотерапевт объяснил дергания накрашенного Милохина
15:29
До нуля градусов: синоптик предрек аномальное похолодание в июне
15:28
"Всегда был маменькиным сынком": непутевый отец вылил ушат помоев на Мэтта Леблана накануне воссоединения "Друзей"
15:17
Красота Семенович спровоцировала драку: Мужчины перевозбудились
15:01
"Выкинь парик!": новый образ Савельевой ошарашил россиян
15:01
"Это противоречит Конституции": правозащитник Захаров об указе Зеленского о лишении гражданства троих украинцев
14:57
Захарова осудила реакцию Запада на задержку Ryanair в Белоруссии: Это шок
14:48
Россияне пришли в ужас от появившегося в "Модном приговоре" тяжелобольного Зайцева
14:47
"Это восторг!": Бледанс порезвилась с полуголыми мужиками
14:30
"Пора связать жизнь с ней": Харламов показал свою главную музу в важный день
14:28
Родившая тройню звезда "Глухаря" рассказала об упреках близких
14:16
"Шизо-репо-рок получил заслуженное!": провалившейся Маниже нанесли новый удар
14:15
В гроб вгоняют: Меган Маркл и принц Гарри довели королеву Елизавету
14:11
Тарасов и Костенко рассекретили пол будущего ребенка
14:02
Белорусские диспетчеры угрожали сбить самолет с Протасевичем – оппозиционер Латушко
13:55
Лавров: США и их союзники по НАТО "накачивают" украинскую армию вооружениями
13:45
"Они бессмысленны": Тодоренко раскритиковала откровения Прокловой и Лорак
13:43
"Разве можно так с любимой женщиной?": нищий избранник публично унизил именинницу Волочкову
13:39
Звезда сериала "Ветреный" выходит замуж
13:36
"Сами виноваты!": взбешенная Бородина опустилась до хамства в адрес россиянок
13:31
"Роман с вами сойдет с ума!": Макеева утопила своего нового мужа
13:14
В туалете ТЦ в Петербурге нашли мертвую медсестру
13:06
Снова вместе: Бледанс провела день в компании бывшего
13:05
Историк Васильев: слова Путина о подаренных странам землях России должны стать частью политики Кремля
12:57
Волочкова завалила нищего любовника роскошными подарками: Меня "не потянет"
12:50
Возле "Москвы-Сити" мужчина зарезал своего коллегу
12:50
"Это они неправы!": Манижа сделала заявление после громкого провала
12:47
Положившая глаз на 75-летнего короля Федункив из "Реальных пацанов" ждет смерти его жены
12:35
Россиянам готовят новые выплаты с 1 сентября – подробности
12:31
20 шурупов и две спицы: Воробей рассказала о сложной операции на позвоночнике
12:28
"Тупость человеческая!": Семенович о причинах выхода из себя и горьких слез
12:18
"Болезненные воспоминания": раскрыты детали тяжелого развода Стоцкой
12:10
Школьник из Тюмени ранил себя топором
12:07
"Как на Агнию похож": Чадов показал подросшего сына от Дитковските
11:48
Глотнувшая свободы Чехова решила бежать из России
11:37
Живущую впроголодь звезду сериала "Конец невинности" выручил трехлетний сын
11:34
"Ждали, что будут ругать!": Бузова безжалостно разнесла звезд популярного шоу
11:33
Эксперт Романчук назвал задержание Протасевича в Минске громким сигналом для белорусской оппозиции
11:33
В метро Петербурга произошел сбой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
Манижа разрыдалась после подведения итогов "Евровидения"
Откровенные фото Фриске шокировали народ
Сраженная зависимостью Шурыгина обвинила любовника в своей беде: Хотела вернуться за дозой
Кардинально изменившаяся Пугачева поставила народ на уши
Песков: Путин готов обсудить с Зеленским Крым при одном условии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
Глава ВОЗ заявил о появлении вируса намного страшнее COVID-19

Глава ВОЗ заявил о появлении вируса намного страшнее COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предсказал новую смертельную пандемию.
прочитано 130 раз

аГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предсказал новую смертельную пандемию.

ПО ТЕМЕ

В ВОЗ призвали не радоваться снижению новых случаев COVID-19

"Не совершайте ошибку": глава ВОЗ сделал заявление о коронавирусе

Выступая на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, он заявил, что COVID-19 – не единственное заболевание, с которым не могут пока стравиться мировые светила в области медицины.

"Совсем скоро мир может накрыть новая пандемия, страшнее коронавируса", – подчеркнул Гебрейесус.

Говоря о нынешней пандемии, он особо отметил разобщенность мирового сообщества и нежелание обмениваться имеющимися ресурсами и наработками в области истребления и борьбы с вирусами.

Трансляция выступления велась на YouTube-канале ВОЗ.

"Главным двигателем любой пандемии является неспособность стран и государств сплотиться и делиться имеющимися ресурсами и технологиями", – отметил гендиректор ВОЗ.

Он призвал страны объединиться перед лицом новых опасных заболеваний и бороться с ними сообща.

"Если двигаться в том же направлении, то обязательно получишь тот же результат, что был в начале пути – это небезопасно и несправедливо", – добавил Гебрейесус.

Как сообщает RT, пандемия коронавируса унесла жизни более 115 тысяч медицинских работников, среди которых большая часть – врачи.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Liu Kun / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 16:30 Источник: Youtube.com ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Россияне пришли в ужас от появившегося в "Модном приговоре" тяжелобольного Зайцева

Модельер появился на телевидении
Шоу-бизнес

"Я очень скучаю": певицу Валерию разлучили с сыном

Артистка объяснила причину
Шоу-бизнес

Красота Семенович спровоцировала драку: Мужчины перевозбудились

Артистка была в шоке
Шоу-бизнес

"Выкинь парик!": новый образ Савельевой ошарашил россиян

Певица изменилась

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+