Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 8 840

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что менее половины новых случаев – 13,4% – не имели клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровело 9 407 человек, скончались 398 пациентов.
Больше всего новых случаев обнаружили в Москве – 2 502. За прошедший день в больницы доставили 1 059 инфицированных жителей столицы. Умерли от осложнений, вызванных ковидом, 57 пациентов.
В первую десятку регионов по числу заразившихся коронавирусной инфекцией также попали Санкт-Петербург (694 случая), Московская область (609 случаев), Ростовская область (238 случаев) и Нижегородская область (194 случая).
Таким образом, за весь период пандемии в России диагноз поставили 4,74 миллиона человек. Вылечились и покинули больницы 4,37 миллиона граждан. Жертвами COVID-19 стали 107,5 тысячи пациентов.
Ранее стало известно о формировании двух "российских" штаммов коронавируса – "сибирского" и "северо-западного". Об этом сообщила журналистам главный санитарный врач страны Анна Попова.
С 18 января 2021 года во всех регионах России идет масштабная вакцинация. Граждане могут выбрать один из трех препаратов – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак". Также сейчас идет регистрация вакцины "Спутник Лайт".
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