Врач назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу COVID-19 у москвичей. По мнению специалиста, появится уже скоро.
Кондрахин считает, что большинство граждан получат защиту от инфекции осенью 2021 года. Эксперт прогнозирует, что уже в начале сентябре иммунитет сформируется у 75% жителей Москвы и Московской области. Но для этого необходимо продолжать вакцинацию населения, передаёт "Радио 1".
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