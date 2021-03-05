Ученые связали риск заражения коронавирусом с полом человека

Американские учёные из Исследовательского института трансляционной геномики в США связали риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 с полом человека. Однако на подверженность ковиду влияют и другие факторы.
Специалисты изучили воздействие коронавируса на порядка 1,3 миллиона клеток 228 человек. Выяснилось, что у мужчин, курильщиков и пожилых людей наблюдается повышенная экспрессия рецептора ACE2, при помощи которого вирус проникает в клетки и начинает размножаться, сообщает телеканал "360".
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