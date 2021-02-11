Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 февраля 2021 года

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, уровень добавленной смертности выше допустимого. Пресс-секретарь Владимира Путина назвал происходящее "суровой реальностью пандемии", пишет RT. При этом он отметил эффективность российского здравоохранения.
Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что рассчитывать на дальнейшее снижение заболеваемости ковидом можно только при соблюдении санитарных мер. В эфире телеканала "Россия 24" она напомнила россиянам о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Жителям Крыма, как и гражданам всей страны, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, несмотря на снятие в республике всех ограничений, введенных из-за пандемии. По словам главы региона Сергея Аксенова, если эпидобстановка останется такой же благоприятной, то к обычной жизни полуостров вернется к 1 марта. Об этом сообщает "Крыминформ".
Коронавирус в Москве
- Заболели – 948 477
- Умерли – 14 099
- Выздоровели – 858 358
Коронавирус в России
- Заболели – 4 012 710
- Умерли – 78 134
- Выздоровели – 3 516 461
Коронавирус в мире
- Заболели – 107 578 331
- Умерли – 2 356 346
- Выздоровели – 77 826 632
Популярные темы форума
Ищу мужа
Запах изо рта
Давайте сыграем!
Покрасить волосы в розовый?
даже если так
Снятся триллеры с примесью ужасов
В чем правда Навального?
Мы наняли репетитора.
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
Я решилась