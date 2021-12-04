Ученые назвали год окончания пандемии коронавируса

Согласно недавнему сообщению специалистов из Великобритании, пандемия коронавируса закончится нескоро.

Уже два года все человечество волнует лишь один вопрос – когда закончится пандемия коронавируса. Конечно, четкий ответ никто не может дать, но научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) при правительстве Великобритании попыталась это сделать.

Специалисты считают, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2, выявленный в декабре 2019 года, будет держать в напряжении весь мир в лучшем случае еще пять лет. То есть эксперты предполагают: пандемия завершится не раньше 2026-го. Худший прогноз может сбыться, если вакцинация и другие меры по борьбе с распространением инфекции не будут эффективными, отметили ученые.

За все время в мире было зафиксировано почти 265 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались от ковида свыше пяти миллионов человек. Сейчас наблюдается четвертая волна пандемии. Недавно в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон".

Недавно ученые из Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР пришли к выводу: омикрон-штамм в три раза заразнее для уже переболевших ковидом людей. По словам специалистов, вирус маскируется и легко обходит сформировавшийся иммунитет.