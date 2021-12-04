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Коронавирус
Ученые назвали год окончания пандемии коронавируса

Ученые назвали год окончания пандемии коронавируса

Согласно недавнему сообщению специалистов из Великобритании, пандемия коронавируса закончится нескоро.
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Уже два года все человечество волнует лишь один вопрос – когда закончится пандемия коронавируса. Конечно, четкий ответ никто не может дать, но научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) при правительстве Великобритании попыталась это сделать.

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Специалисты считают, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2, выявленный в декабре 2019 года, будет держать в напряжении весь мир в лучшем случае еще пять лет. То есть эксперты предполагают: пандемия завершится не раньше 2026-го. Худший прогноз может сбыться, если вакцинация и другие меры по борьбе с распространением инфекции не будут эффективными, отметили ученые.

За все время в мире было зафиксировано почти 265 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались от ковида свыше пяти миллионов человек. Сейчас наблюдается четвертая волна пандемии. Недавно в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон".

Недавно ученые из Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР пришли к выводу: омикрон-штамм в три раза заразнее для уже переболевших ковидом людей. По словам специалистов, вирус маскируется и легко обходит сформировавшийся иммунитет.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpres.com
Автор: 4 декабря 2021, 15:05 Источник: Общественная служба новостей
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комментарии

Ответить:

Алексей
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Хочется верить, что своим предыдущим сообщением я не оскорбил чувств верующих …
Алексей
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Ура-ура-ура!!!!
Коронобесие продолжается - все на эксперимент над самими собой.
Спутник-Ви! Спутник-Ви! Спутник-Ви Спутник-Ви Спутник-Ви !!!!
1

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