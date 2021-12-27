В России выявили 23 210 новых случаев ковида за сутки

В лидерах по числу заражений, как и обычно, столица. В Москве заболели 2239 человек, на втором месте – Санкт-Петербург (1834). Третью строчку заняла Московская область с 1616 инфицированными, об этом пишет "Подмосковье сегодня".
Как сообщает RT, за сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 937 человек. Всего с начала пандемии вирус стал смертельным для 305 155 россиян.
Стоит отметить, что переболеть и выздороветь после заражения ковидом – это еще полдела. Недавно ученые выяснили, что вирус перенесенный вирус может ударить по организму человека через несколько месяцев.
COVID-19 может спровоцировать внезапную смерть. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что особенно этому риску подвержены люди с хроническими заболеваниями.
Беспокоиться стоит в случае, если у человека спустя несколько месяцев после выздоровления сохраняются следующие симптомы постковидного синдрома: слабость, нарушения работы сердечно-сосудистой системы и расстройства психики, а также снижение умственных способностей. По словам специалиста, в этом случае организм не может восстановить нарушения, вызванные вирусам, поэтому может произойти инфаркт, инсульт или отрыв тромба.