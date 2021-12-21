Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"

Роспотребнадзор опубликовал фото, демонстрирующие развитие вирусных частиц. Коронавирус сегодня изучают во всех подробностях.

Сотрудники научного центра "Вектор" сняли на специальную камеру, как выглядит недавно выявленный и малоизученный штамм ковида "омикрон". На трех кадрах представлено развитие частиц вируса на шестой день после инфицирования. Стало известно, что визуально представляет собой коронавирус сегодня.

Специалисты подвергли культуру клеток Vero E6 воздействию омикрон-штамма COVID-19 в лаборатории. Сделали это намеренно — для того, чтобы узнать вирус лучше: изучить его форму, строение и прочие важные факторы.

Как пишет телеканал "360", через шесть дней зараженные клетки переместили в контейнеры, а потом погрузили в смесь эпоксидных смол. В результате ряда операций ученые смогли наблюдать за трансформацией образцов исследования через микроскоп. Эксперты выяснили, как разные штаммы коронавируса сегодня проявляют себя после инфицирования организма.

Уникальность "омикрона" состоит в том, что он не вызывает повальной гибели клеток на шестые сутки коронавирусной инфекции. Это отличает его от других известных ныне видов ковида. Как сообщает Роспотребнадзор, состояние клеток, подверженых штамму "омикрон", на второй и третий дни после заражения схоже с тем, что происходит в подобных условиях с клетками под воздействием прочих штаммов.