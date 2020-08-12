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В России появится детская вакцина от коронавируса

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Глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для создания детской вакцины от COVID-19 потребуются дополнительные исследования. Но приступить к ним можно будет не раньше, чем через 3-5 месяцев после завершения испытаний обычной вакцины.

Гинцбург отметил, что для вакцинации детей будет применяться тот же самый препарат, что и для взрослых, но в меньших дозировках. Кроме того, необходим другой способ введения вакцины, сообщает Vse42.ru.


Автор: 12 августа 2020, 21:41

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