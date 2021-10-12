Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 1804 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такие данные привели специалисты областного оперативного штаба по коронавирусу.
В Одинцовском округе выявили 279 инфицированных людей. Он стал единственным в Подмосковье, где заразились более двухсот человек. За ним с заметным отрывом следует Сергиево-Посадский округ с 125 заболевших, а на третьем месте оказался Солнечногорск – там выявили 106 новых случаев заражения ковидом, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Кто подскажет?
Актеры полетели в космос
Звонок мужу