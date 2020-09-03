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Коронавирус
Коронавирус в России: за сутки выявлено почти 5 тысяч зараженных

Коронавирус в России: за сутки выявлено почти 5 тысяч зараженных

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Ежесуточное число заразившихся коронавирусом продолжает находиться на уровне около пяти тысяч. Последние данные по количеству инфицированных опубликованы в телеграм-канале "Оперштаб Москвы".
прочитано 2712 раз

В России за последние сутки выявлено 4 995 инфицированных коронавирусом. У 24% не было клинических проявлений болезни. За то же время от COVID-19 вылечились 5 766 пациентов, зафиксировано 114 летальных исходов.

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В Москве в преддверии Дня города выявлено 690 инфицированных коронавирусом. В Санкт-Петербурге – 191, в Московской области – 163. В Республике Крым, где подходит к концу курортный сезон, за последние сутки обнаружен 31 зараженный.

Всего в России с начала эпидемии COVID-19 обнаружено 1 009 995 носителей коронавируса. Но подавляющее большинство из них к настоящему моменту уже вылечилось. Коронавирус стал причиной смерти 17 528 наших сограждан.

Россия на взаимной основе возобновляет авиасообщение еще с тремя странами – Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

В Египет полеты будут выполняться три раза в неделю. Принимать рейсы из России будет только аэропорт Каира. В ОАЭ и на Мальдивы запланировано по два полета в неделю.

Роспотребнадзор отменил ограничения на работе в вузах для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Они смогут трудиться в обычном режиме при соблюдении правил безопасности.

В России начались пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса "Спутник V". В них принимают участие 40 тысяч человек. Четверть получают не саму вакцину, а плацебо.

Автор: 3 сентября 2020, 10:58 Источник: "Оперштаб Москвы" ✓ Надежный источник

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