В Москве объяснили рекордный прирост заболевших COVID-19

В столичном оперативном штабе по коронавирусу объяснили, с чем связан рекордный прирост числа зараженных за минувшие сутки. Специалисты уверены, что всплеск был вполне закономерным.
По данным за 15 сентября, количество заболевших COVID-19 в Москве составило 730 человек. В оперштабе пояснили, что такие цифры появились из-за увеличения количества тестов на коронавирус. Кроме того, с наступлением осени возросла активность граждан: работники вернулись из отпусков, а у школьников и студентов начался учебный год, что способствует распространению вируса, передает Ura.ru.
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