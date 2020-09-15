Найдено полностью нейтрализующее коронавирус вещество

Исследователи из Питтсбургского университета в США обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать COVID-19 даже в минимальных дозах. Он легко и быстро проникает в организм, не нанося вреда человеку.
Белок нашли в результате анализа около 100 миллиардов молекул, способных взаимодействовать с белками коронавируса, позволяющими ему проникать в организм. Ученые отмечают, что вещество не контактирует с человеческими клетками, что позволяет почти полностью избежать побочных эффектов, сообщает телеканал "360".
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