Коронавирус в России: число зараженных превысило 907 тысяч

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 5 057 человек, более 26% не имели клинических проявлений болезни. Вылечились за то же время 6 098 пациентов, 124 умерли.
В Москве зафиксировано 692 новых случая. На втором месте по динамике распространения эпидемии находится Свердловская область – 162, на третьем расположился Санкт-Петербург – 160. В Московской области выявили 148 зараженных за последние сутки.
Всего в России с начала эпидемии зафиксировано 907 758 инфицированных коронавирусом. Вылечились 716 396 пациентов, скончались 15 384.
Первую партию вакцины от коронавируса "Вектор V", разработанной в Центре эпидемиологии имени Гамалеи, выпустят в течение двух недель. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В центре "Вектор" проходят испытания второй российской вакцины от коронавируса. Ее ввели 15 добровольцам, их самочувствие нормальное. Препарат получил название "ЭпиВакКорона".
Вакцину от коронавируса будет вводить в два этапа: сначала первую колбу, через три недели вторую. В день прививки нельзя употреблять алкоголь, предупредил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Прибыль российского бизнеса из-за эпидемии коронавируса во время карантина сократилась на 67%, следует из отчета аудиторско-консалтингового агентства FinExpertiza. Это стало худшим показателем за последние 16 лет.
Популярные темы форума
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
Кем возомнил себя Лукашенко?
Я фигуристая, а он говорит полная
Многие люди хотят СССР назад.
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Кто должен быть президентом Белоруссии?
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Тема про мкжиков которые валяется на диване ,не замечает поломанный кран в ванной,или сломанный бачёк в туалете
СССР сломали ,ничего не получилось ,пусть теперь назад всё востановят .