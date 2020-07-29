Собянин сообщил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин прокомментировал текущую эпидемиологическую обстановку в Москве. Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до августа, сообщают СМИ.
Ранее стало известно, что в столице будет снят ряд ограничений. Речь шла о свободном посещении спортивных мероприятий, кинотеатров и театров.
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