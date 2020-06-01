Бельгийский принц заразился коронавирусом

Продолжение: Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

Племянник короля Бельгии Филиппа заразился коронавирусом в Испании, передает "Царьград". Известно, что 28-летний Иоахим был там в начале мая.

Во время отдыха он закатил вечеринку с участием 27 человек. Между тем испанские власти разрешили на первом этапе отмены карантина массовые мероприятия, где собирается не больше 15 участников.

Принц изолирован, как и все, кто был на вечеринке. Болезнь протекает у него в легкой форме. Иоахиму грозит штраф в размере от 600 до десяти тысяч евро.