Премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом (COVID-19). Глава армянского правительства сообщил, что инфекцию подхватила вся его семья.
По словам Пашиняна, пока болезнь протекает бессимптомно. Тем не менее, политик принял решение продолжить работу в удаленном режиме. Он заявил, что будет исполнять свои обязанности, пока позволяет состояние здоровья.
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