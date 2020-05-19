В Москве две долгожительницы победили коронавирус

О ситуации с коронавирусом в российской столице зачастую поступают тревожные данные, однако бывают и обнадеживающие новости. В Москве две женщины, которым больше 100 лет, вылечились от COVID-19.

По данным телеканала "360", обе россиянки выписаны из больницы. Одна из выздоровевших является ветераном войны.