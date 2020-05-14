Сколько москвичей нарушили масочный режим в метро

В московском метро оштрафовали 198 человек за отсутствие масок и перчаток. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
По его словам, использование средств защиты в общественном транспорте – еще один шаг к возвращению к обычной жизни. Соблюдение требований безопасности уменьшает риск распространения коронавирусной инфекции, передает РИА ФАН.
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