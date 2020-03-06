"При раке может молчать": раскрыт страшный обман онкомаркеров

Популярное исследование может дать неверные результаты при
диагностике рака молочной железы. Слепо доверять онкомаркерам не следует,
подчеркнула Германович: они могут "молчать" о признаках надвигающейся
беды или наоборот – давать слишком негативные показатели при доброкачественной
опухоли, сообщает РИА Новости.
Завышенные показатели онкомаркера СА 153 способна провоцировать даже диета, предупредила онколог. Для диагностики злокачественных опухолей специалист призвала использовать более надежные методы – УЗИ, биопсию или маммографию.
Ранее американские исследователи выяснили, что онкологические заболевание может провоцировать злоупотребление молочными продуктами. Ученые проанализировали рацион и состояние здоровья более 50 женщин и выяснили, что заболеть раком могли прежде всего те, кто слишком часто пил молоко.
Причина в том, что молоко содержит половые гормоны, которые провоцируют развитие злокачественных опухолей. Это подтверждает результаты недавнего исследования, согласно которому вероятность возникновения рака молочной железы у вегетарианцев меньше, чем у тех, кто употребляет продукты животного происхождения, в том числе молоко и яйца.
Интересное открытие сделали и китайские ученые. По их мнению, победить онкологические заболевания поможет зеленый чай. В нем содержится вещество, которое блокирует рост раковых клеток, заявили исследователи.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Хотел сына, а родилась дочь
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Нью
Дочь влюбилась в старика
Комплекс неполноценности...
Помощь родному человеку
В россии могут легализовать проституцию...