Популярный продукт вызывает рак: ученые сделали ошеломительное открытие

Специалисты проанализировали рацион 53 здоровых
женщин. Наблюдение велось в течение восьми лет. Участницы исследований
заполняли пищевые опросники, делились данными о физической активности,
употреблении алкоголя, гормональных препаратов. Также исследователи проверили
семейную историю заболеваемости онкологией.
В итоге было зафиксировано более тысячи случаев развития опухоли молочной железы. Связи между заболеванием и употреблением сыра, йогурта и соевых продуктов ученые не выявили, но обратили внимание на одну любопытную закономерность: злокачественная опухоль проявлялась у женщин, которые часто пили молоко. При этом разницы между цельным и обезжиренным продуктом специалисты не выявили.
Возможно, причина в том, что молоко содержит половые гормоны, провоцирующие развитие злокачественных опухолей. Это согласуется с результатами недавнего исследования, согласно которым у вегетарианцев вероятность возникновения рака молочной железы меньше, чем у тех, кто употребляет продукты животного происхождения, включая яйца и молоко, сообщает Lenta.ru.
Ученые по всему миру активно исследуют причины возникновения онкологических заболеваний и работают над методиками их лечения. Ранее зарубежные исследователи сделали важное открытие: оказывается, злокачественные опухоли способны умело маскироваться в здоровых клетках.
Раковые клетки могут проникать в здоровую легочную ткань. Этому способствует ген sFRP2, отвечающий за выживание в здоровой ткани злокачественных клеток.
Любопытное открытие не так давно сделали и китайские ученые. Они полагают, что победить онкологию поможет зеленый чай. Содержащийся в нем эпигаллокатехин-3-галлат (ECGC) блокирует рост раковых клеток, уверены исследователи из Поднебесной.
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