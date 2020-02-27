Нет симптомов: раскрыта страшная опасность рака

Кандидат медицинских наук, врач-онколог Михаил Ласков развеял главные мифы о раке. В частности, он указал на страшную опасность, которую может нести с собой бессимптомно протекающая болезнь.



В народе есть уверенность, что человек может сам догадаться о том, что он болен ракам, по неким симптомам. В частности, утверждается, что опухоль обязательно вызывает болевые ощущения. Есть и другие признаки, на которые в деле самостоятельной диагностики уповает народная молва. Речь идет о резком похудении, чувстве тошноты и необычной температуре.

Однако верить в это без оглядки нельзя, предупреждает Михаил Ласков. Многие виды рака, напоминает он, на ранних стадиях протекают совершенно бессимптомно, передает "Царьград". Более того, их даже может не выявлять общий анализ крови и мочи, на которые также надеются люди. Все, что человек может сделать сам для выявления онкологии на ранней стадии, это поверхностный осмотр кожи для выявления меланомы и регулярный осмотр молочных желез у женщин.

Еще один миф касается того, что рак – это болезнь пожилых. Основан он на реальных данных – чем дольше живет человек, тем больше у него шансов заболеть онкологией. Однако молодость нельзя считать гарантией от болезни. Злокачественные опухоли встречаются не просто у молодых людей, происходит это даже с детьми.

Не защищает от болезни и здоровый образ жизни. Точная причина возникновения рака пока неизвестна, и не всегда человек может застраховаться от страшного диагноза просто соблюдая несложные правила. Впрочем, и переставать следить за собой также нельзя – некоторые виды опухолей чаще поражают людей с избыточным весом.

Кроме того, народная молва уверяет, что большую роль в распространении рака в современном мире играют плоды цивилизации. Дескать, до появления мобильных телефонов, микроволновых печей и прочих аппаратов, создающих некие излучения и волны, человечество с онкологией не сталкивалось. Очевидно, что это не так. Описания некоторых видов рака встречается даже в трудах Гиппократа, жившего за четыре сотни лет до Рождества Христова.