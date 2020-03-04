Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Польше

В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.
"Это пациент в провинции Любуске. Все, кто контактировал с ним, были помещены на домашний карантин... Результаты теста появились ночью", – цитирует чиновника RT. Ранее стало известно, что в Польше более 230 человек находятся на карантине из-за подозрений в коронавирусе.
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