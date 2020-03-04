Под Москвой из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус

В Подмосковье пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы. Он вернулся из Рима и прямо из аэропорта был доставлен с болями в горле и температурой в инфекционное отделение.
Судя по всему, мужчина решил не портить впечатление от римских каникул и покинул клинику. К поискам пациента подключилась полиция. Беглеца задержали и вернули на карантин, пишет телеграм-канал "112".
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