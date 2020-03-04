В Японии коронавирус отправил на больничные койки 1000 человек

Коронавирус уложил на больничные койки уже тысячу жителей Японии. Большинство из них – 706 – с круизного лайнера Diаmоnd Рrincess, пишет телеканал "360". С начала вспышки заболевания в Стране восходящего солнца от коронавируса умерли 12 человек.
Летом 2020 года в Токио должна состояться Олимпиада. СМИ сообщают, что из-за инфекции соревнования могут перенести на конец года или провести Игры при пустых трибунах.
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