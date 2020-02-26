Врачи назвали лучшие и худшие начинки для блинов

Российские медики в преддверии Масленицы дали россиянам советы по выбору начинки для блинов. Врачи обратили внимание, что традиционное лакомство само себе является калорийным продуктом, сообщает Vse42.ru.
По мнению специалистов, лучшим выбором в качестве начинки будут нежирные красная рыба или мясо, а также ягоды. А есть блины с маслом эксперты не рекомендуют: оно сильно повысит калорийность блюда и будет способствовать набору жировой массы.
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