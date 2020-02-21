Немецкий онколог раскрыл лучшее в мире лекарство от рака

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс рассказал, какой способ лечения рака самый эффективный. По словам эксперта, наиболее успешно с опухолями справляется иммунотерапия, сообщает телеканал "360".
Брунс отметил, что этот метод стали широко применять лишь в прошлом году. Его суть заключается в "обучении" иммунной системы организма обнаружению и уничтожению раковых клеток. Для этого в теле человека существуют особые элементы – Т-киллеры. Однако при возникновении онкологии они теряют возможность различать больные и здоровые клетки и перестают противостоять недугу. Специалист отметил, что благодаря иммунотерапии стала возможной борьба с некоторыми видами рака, которые прежде считались практически неизлечимыми, передает РИА Новости.
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