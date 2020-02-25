Умело маскируется в организме: ученые сделали страшное открытие о раке

Раковые клетки могут пребывать в здоровом организме в спящем
состоянии на протяжении многих месяцев, полагают ученые. Благодаря определенному
гену здоровые клетки организма помогают выживать злокачественным.
Своевременно воздействуя на "спящие" клетки, можно замедлить распространение опасной опухоли, полагают исследователи. Повлиять на развитие заболевания поможет ген sFRP2: ученые выяснили, что он отвечает за выживание в здоровой ткани злокачественных клеток.
Доказано, что из опухоли молочной железы раковые клетки могут легко проникать в здоровую легочную ткань. "Основываясь на этой связи, можно предотвратить развитие вторичных злокачественных опухолей. Эксперимент на мышах продемонстрировал успешность своевременного лечения", – цитирует "Российская газета" исследователя Эрика Сахая.
Ранее "Дни.ру" сообщали о любопытном открытии китайских ученых. По их мнению, победить рак молочной железы поможет зеленый чай. Такой вывод был сделан на основании 16 исследований. Китайцы уверены: содержащееся в зеленом чае вещество эпигаллокатехин-3-галлат (ECGC) помогает блокировать рост злокачественных опухолей.
Однако подойдет такой метод лечения рака не всем. В зеленом чае содержится много кофеина, поэтому людям с хроническими заболеваниями стоит воздержаться от его употребления.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от рака умирают почти девять миллионов человек. Основная смертность приходится на страны с низким и средним уровнем жизни.
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