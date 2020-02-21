Врач рассказал о борьбе с раком с помощью гречки

Употребление гречневой крупы может снизить риск развития онкологических заболеваний. В частности, она полезна при профилактике рака толстой кишки, сообщает телеканал "360".
Врач-диетолог Андрей Бобровский пояснил, что гречка содержит большое количество клетчатки. Она помогает организму избавляться от токсинов, поглощая продукты обмена и распада. Это особенно важно для любителей фастфуда. В интервью радио Sputnik Бобровский отметил, что крупа также способствует похудению, поскольку быстро вызывает чувство насыщения, но обладает низкой калорийностью.
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