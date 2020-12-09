Больным COVID-19 россиянам рекомендуют ограничить себя в еде на Новый год

Врач-диетолог Елена Чедия рекомендует больным инфекцией COVID-19 россиянам не нагружать желудочно-кишечный тракт во время новогодних праздников. В частности, эксперт советует зараженным отказаться от употребления алкоголя, а также жирной и острой пищи.
Специалист добавила, что жареные мясо и рыбу лучше заменить тушеными. Овощи же лучше есть в свежем или тушеном виде. Чедия отметила, что в целом при наличии ковида следует оберегать пищеварительную систему от продуктов, которые могут вызвать ее раздражение, передает телеканал "360".
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