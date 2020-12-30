Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 декабря 2020 года

В России власти принимают решение об ограничениях на новогодние праздники исходя из ситуации, которая складывается с коронавирусом в каждом конкретном регионе. Например, в Москве были продлены каникулы для школьников. В других городах и областях также рассматривают самый широкий спектр мер.
Одновременно с этим продолжается работа по вакцинации. Российская вакцина "Спутник V" выходит на международную арену.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 792 457
- Умерли – 10 989
- Выздоровели – 609 770
Коронавирус в России
- Заболели – 3 078 035
- Умерли – 55 269
- Выздоровели – 2 471 309
Коронавирус в мире
- Заболели – 81 360 847
- Умерли – 1 776 396
- Выздоровели – 57 387 302
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