Министр иностранных дел России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию, передает сайт VSE42.RU. Такое решение руководитель МИД принял после контакта с человеком, заразившимся COVID-19. Все встречи и поездки, которые были запланированы ранее, переносятся на более поздний срок. Уточняется, что глава российского внешнеполитического ведомства чувствует себя хорошо.