Ученые нашли неожиданную пользу алкоголя

Ограниченное количество спиртных напитков может пойти во благо. Также употребление алкоголя способно увеличить продолжительность жизни.
Исследование опубликовали сотрудники Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана. Они ответственно подошли к изучению вопроса и проанализировали данные об образе жизни 112 тысяч человек по пяти критериям: качество пищи, спорт, курение, индекс массы тела и количество потребляемого алкоголя.
После оценки результатов ученые пришли к выводу, что женщин, выпивающих в умеренных количествах при равных показателях по остальным факторам, продолжительность жизни увеличивалась на 12,5 лет, а у мужчин – на 9,6, приводит статистику издание ToDay News Ufa.
Однако исследователи напомнили, что горячительные напитки в больших количествах становятся причиной множества различных заболеваний, а также социальных и экономических проблем общества. Чтобы обезопасить себя от негативных последствий спиртного, стоит не забывать: если на утро после его употребления плохо, это первый сигнал того, что вы злоупотребляете алкоголем.
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