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Пресс-релизы

Предотвратить рак можно с помощью прививки

Фото: Пресс-служба/Дмитрий Суходольский
Онкология – это страшное заболевание, борьба с которым уже стала одним из приоритетных вопросов для всего человечества. По причинам смертности рак занимает второе место, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. 
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27 января в Общественной палате РФ состоялась пресс-конференция “Достижения России в области онкологии”, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака (4 февраля). Николай Дайхес, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, заявил, что работа с онкопациентами и, с пациентами вообще – это один из приоритетов в работе для Общественной палаты РФ.

"Общественная палата сыграла принципиально большую роль в том, что редкие, орфанные заболевания сегодня по-другому воспринимаются, по-другому финансируются; что возросло внимание к ним со стороны государствам. С организациями, представляющими интерес онкопациентов, мы также проводим много мероприятий – это совместные дни первичной диагностики, ежегодный итоговый конгресс онкопациентов с участием широкого представительства медицинского сообщества, общественности, Совета Федерации, Государственной Думы и многие другие. Это говорит о том, что важность проблемы понимают все", – отметил Дайхес.

Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!", благодаря которой была проведена пресс-конференция, отметила, что в 2018 году начался отсчет национальной программы борьбы с онкозаболеваниями, цель которой – снизить заболеваемость до 185 случаев на 100 тысяч человек. За 2019 год Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!" провела более 80 школ пациентов, групп взаимопомощи, где вместе с экспертами-онкологами информировала пациентов о новейших технологиях, которые появились в области лечения ЗНО, о маршрутизации и получения помощи, о правовых аспектах для пациентов, а также о новейших диагностических возможностях. Это было достигнуто и благодаря помощи врачей смежных специальностей, которые также подключились к борьбе против рака.

Фото: Пресс-служба/Дмитрий Суходольский

“Раньше онкологией занимались только онкологи. А пациент же все равно ходит к необходимым ему специалистам, никто не идет сразу просто к онкологу. Именно поэтому редко удавалось диагностировать онкологию на ранних стадиях. Сегодня все специалисты привлечены к работе по выявлению злокачественных образований. Были усилены программы в ВУЗах, чтобы студенты медицинских учреждений знали больше об онкологии и могли диагностировать ее на ранней стадии в своей области” – говорит первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес.

Галина Алексеева, заместитель генерального директора ФГБУ “НМИЦ радиологии” Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А.Герцена, призвала россиян уделять особое внимание проводимым диспансеризациям и различным скринингам. Зачастую в том, что диагноз не был вовремя поставлен, виноват сам пациент - ему попросту было лень проверяться, сдавать анализы или же проходить обязательную диспансеризацию.

“Независимо от того, есть какие-либо симптомы, жалобы или нет, мы должны заставить каждого человека помнить, что раз в год он должен пройти обследование для того, чтобы предупредить онкозаболевание. Мы все понимаем, что гораздо проще предупредить и лечить онкозаболевание на 1, 2 стадии”, – поясняет Галина Алексеева.

Также Галина Алексеева проинформировала, что в 2019 году было заключено соглашение между Советом Федерации, Ассоциацией онкологов России и Ассоциацией онкологических пациентов "Здравствуй!" о проведении Всероссийской акции “Онкопатруль”, которая уже прошла в семи субъектах РФ: было осмотрено 1878 человек, выявлено 16 злокачественных новообразований, свыше 150 патологий различной локализации. Главное, чего добились благодаря акции “Онкопатруль”, – это проведение в регионах информационно-просветительских мероприятий среди здорового населения, ведь вовремя поставленный диагноз – это уже победа.

Елена Юрасова, координатор офиса ВОЗ в РФ, заявила, что необходимо уделять внимание еще и вопросам предотвращения рака, ведь, оказывается, можно предупредить около 30% онкологических заболеваний.

“Среди факторов риска — избыточный вес, табак, алкоголь, окружающая среда. Снижение интенсивности этих факторов риска могут быть очень эффективны. Поэтому имеет большое значение информирование населения со стороны врачей, общества, СМИ”, – считает координатор офиса ВОЗ в России.

Также Елена Юрасова затронула и вопрос вакцинации от тех инфекций, которые могут спровоцировать рак, в целях профилактики онкологии. К ним относится и ВПЧ, это одна из самых распространенных инфекций. ВПЧ поражает кожные покровы и слизистые оболочки: на них образуются различные бородавки, папилломы и кондиломы, также ВПЧ некоторых типов способен вызывать злокачественную опухоль (рак кожи, слизистых, рак шейки матки).

“Вакцина доступна для всех желающих. Раньше ее делали только девочкам, которые еще не начали жить половой жизнью, сейчас же возрастные границы расширили”, – заверила Елена Юрасова.

29 января 2020, 15:20

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