Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и интеллектом

Американские ученые обнаружили связь между интеллектом человека и скоростью его ходьбы. По мнению специалистов, люди с высоким IQ передвигаются быстрее, чем те, у кого уровень интеллекта низкий.
Как сообщает ToDay News Ufa, исследователи пришли к такому выводу по итогам эксперимента, в котором приняли участие более 100 человек в возрасте 45 лет. Ученые также выяснили, что скорость ходьбы влияет на иммунную систему и работоспособность легких.
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