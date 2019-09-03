Названы продукты для борьбы с жиром на талии

Ученые составили список из 30 продуктов, которые помогут в борьбе с жиром на животе. Они нормализуют работу кишечника и позволяют привести себя в форму, передает телеканал "360" со ссылкой на данные портала Food News.
Специалисты напоминают, что бороться с жиром в области талии нужно не только их эстетических соображений, но и потому, что его наличие может спровоцировать сердечные заболевания, диабет и даже рак. В список продуктов вошли спаржа, авокадо, бананы, а также различные крупы.
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