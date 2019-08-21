Найдено лекарство от коварного смертельного заболевания

Открытие сделали специалисты из Онкологического центра Моффитта в США. Они научились лечить пациентов с агрессивным и трудноизлечимым раком легких.

Исследователи изучили клеточный путь, в котором участвует особенный ген KRAS, регулирующий рост и деление клеток. Мутации, которые затрагивают этот ген, заставляют белок пропускать сигналы, предназначенные для прекращения роста. В итоге клетки начинают бесконтрольно делиться.

Одним из звеньев сигнальной цепи KRAS является белок BRAF. Так вот направленная на него терапия, как оказалось, является эффективной. Ученые предположили, что киназа МЕК, также являющаяся частью пути KRAS, может стать еще одной возможной молекулярной мишенью для терапии от рака.

Специалисты провели скрининг лекарственных веществ и пришли к выводу, что применение траметиниба (ингибитор МЕК) в сочетании с цитокинами TNFα и IFNγ приводит к значительной гибели онкологических клеток, сообщает MedicalXpress. Ингибитор приводит к увеличению числа рецепторов на клеточной поверхности, с которыми связывается TNFα.

Кроме того, ученые обнаружили, что данная смесь в сочетании с ингибитором контрольной точки PD-1 (повышает активность иммунитета) вызывает сильнейший регресс опухоли. В планах специалистов – проверить и другие комбинации противораковых. Как писали "Дни.ру", в топ самых частых онкологических заболеваний вошли рак молочных желез, трахеи, бронхов и легких, рак кожи, рак предстательной железы и рак ободочной кишки.