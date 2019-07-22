Количество отравившихся Healthy food выросло до 80 человек

За медицинской помощью после употребления еды из автоматов Healthy food обратились уже 80 человек. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что 37 человек госпитализированы, у них диагностирована острая кишечная инфекция. Детей среди заболевших нет. Также в Роспотребнадзоре добавили, что у большинства отравившихся выявлен сальмонеллез. В свою очередь в Healthy Food выдвинули предположение, что некоторые люди намеренно обращаются за помощью к медикам, чтобы получить "выгоду от произошедшей ситуации".

