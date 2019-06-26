Кофеин способствует активному сжиганию жира
Исследователи утверждают, что вещество оказывает положительное воздействие на один из видов жировой ткани в теле человека. Более того, гуаранин способствует сжиганию так называемого бурого жира, который находится в надключичной области тела.
Также его стоит потреблять людям, страдающим ожирением и диабетом. На них кофеин оказывает терапевтическое действие.
Специалисты провели исследование в отношении влияния гуаранина на жировые клетки адипоцитов. Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", в результате эксперимента ученым удалось добиться возрастания количества белка термогенина. Под его воздействием происходит активизация выделения телом лишней энергии. Кроме того, ученые контролировали, каким образом изменяется температура тела человека под воздействием кофеина.
Кандидат медицинских наук Римма Мойсенко отмечает, что речь идет исключительно о натуральном кофе. По ее словам, быстрорастворимый лишь способствует набору веса.
Доктор заявила, что к числу кружек бодрящего напитка тоже следует отнестись с умом. Некоторым можно употреблять кофе в больших количествах – до пяти чашек в сутки. Но есть и другой тип населения.
"Существует категория людей, которым кофе вообще противопоказан, поскольку он поднимает уровень артериального давления, может приводить к отечности и головным болям", – рассказала Мойсенко.
По словам Риммы, гуаранин уже 20 лет используется в мезотерапии. В места жировых отложений делают уколы с кофеиносодержащими препаратами.
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