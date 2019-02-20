Лучшие домашние средства от мигрени

В развитых странах миллионы человек страдают от мигрени – состояния, характеризующегося сильной болью в голове. У многих людей оно провоцирует чувствительность к свету и звуку, тошноту или даже рвоту. Иногда люди с мигренью также сталкиваются с нарушениями зрения – они видят несуществующие пятна или вспышки света.

У мигрени может быть множество различных триггеров. Изменения в погоде, изменения в еде, колебания гормонов, сильные запахи, физическое напряжение, яркий свет и громкий шум – все это может стать причиной плохого самочувствия. Если вы находитесь в ситуации, когда избежать воздействия вызывающих ее факторов нельзя, попробуйте воспользоваться одним из домашних средств, которые публикуют "Дни.ру".

Используйте горячий компресс или пакет со льдом

Тепло и холод эффективно борются с болью, вызванной мигренью. О прикладывании пакетов со льдом знают многие, но если головные боли связаны с напряжением, предпочтительнее использовать горячие компрессы. Поэкспериментируйте, и вы найдете то, что хорошо работает именно в вашем случае.

При использовании тепла держите компресс на задней части шеи и головы. Если вы решили воспользоваться помощью холода, приложите лед ко лбу и вискам. Не оставляйте лед на голове дольше 15 минут. Лучше периодически прикладывать его на четверть часа, а потом снимать на такое же количество времени. Повторяйте процесс до тех пор, пока не почувствуете облегчение.

Побалуйте себя массажем

Массаж может быть отличным способом облегчить мигрень. Результаты одного исследования показали, что после массажа люди лучше спят и реже сталкиваются с головными болями. Стресс является распространенным триггером мигрени. Массаж способствует снижению частоты сердечных сокращений, уменьшая стресс и тревогу.

Спасайтесь ароматом мятного масла

Издавна масло перечной мяты использовалось для избавления от мигрени, так как при нанесении на кожу оно начинает расслаблять мышцы головы. Смешайте мятное масло со спиртом. Спирт позволяет маслу лучше проникать в кожу. Используйте эту смесь, как только почувствуете головную боль. Если вы будете медлить, средство может оказаться недостаточно действенным, чтобы облегчить ставшие слишком сильными болевые ощущения.

Сделайте массаж головы с маслом базилика

Чтобы облегчить мигрени, поклонники ароматерапии обычно используют базилик. Нанесите каплю масла базилика пальцами на оба виска и заднюю часть шеи (у самого основания черепа). Массируйте эти области головы в течение нескольких минут.

Выпейте чашку ромашкового чая

Известно, что ромашковый чай обладает противовоспалительными свойствами. Приверженцы персидской традиционной медицины предпочитали заваривать ромашку с добавлением кунжутного масла, после чего наносить смесь на больную область головы. Если у вас нет кунжутного масла, вы можете выпить чашку обыкновенного ромашкового чая.

Пожуйте кусочек имбиря

Доказано, что через два часа после применения имбиря головная боль утихает. По силе действия это средство сравнимо с медицинскими препаратами от мигрени. Чтобы воспользоваться этим свойством растения, рекомендуется жевать кусочек имбиря весом в 500 мг. Делать это можно каждые четыре часа, но в день рекомендуется использовать не более 2 граммов корня.

Вдыхайте аромат лаванды

Исследования показывают, что вдыхание масла лаванды в течение 15 минут может значительно уменьшить головную боль. Вы можете также соединять лавандовое масло с другими растительными маслами и использовать смесь для натирания висков и лба.

Попробуйте аюрведическую терапию

К распространенным аюрведическим средствам от мигреней относятся йога-нидра, нася (закапывание масел в нос), джала нети (процедура промывания носа) и широдхара (разновидность массажа).

Употребляйте рыбий жир

Жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, способны снимать боль от мигрени. Рыбий жир стимулирует выработку гормонов, которые оказывают непосредственное влияние на уменьшение воспаления в теле.

Выпейте крепкий кофе

Иногда после выпивания кофе или другого содержащего кофеин напитка люди чувствуют, что головная боль стала меньше. Это средство действительно работает, но помните, что кофеин может вызвать и обратный эффект, ведь для некоторых людей он является одним из триггеров мигрени.

Практикуйте дыхательные техники

Существуют различные способы дыхания, предназначенные для снятия мышечного напряжения. Чтобы действительно увидеть результат, необходимо делать дыхательные упражнения регулярно. Какую бы технику вы не выбрали, обязательно дышите животом и делайте глубокие вдохи. Это отвлекает мозг от навязчивых мыслей и неприятных ощущений.

Медитируйте

Активная медитация позволяет разуму не зацикливаться на ощущаемой боли. Медитация должна стать частью вашей жизни, а не экстренным средством облегчения мигрени. В противном случае этот процесс может оказаться слишком сложным для выполнения, и полностью расслабиться вы просто не сможете. Во время медитации старайтесь сосредоточить свой ум не на приходящих в голову мыслях, а на дыхании.

Думайте позитивно

Визуализирование картинок и событий, приносящих радость, помогает мозгу расслабиться. Важно, чтобы все, что вы мысленно представляете, было связано лично с вами и вызывало только позитивные эмоции.