Аллергия и опухоли: опасные фрукты наводнили Россию
Врач заявила, что главным провокатором являются фрукты. Они вызывают "оральный синдром". Это состояние, сопровождающееся зудом в ротовой полости, особенно на губах, опуханием губ, рта, горла, лица и языка.
Именно поэтому россиянам, страдающим аллергией на пыльцу, следует избегать яблок и груш. Также следует сократить потребление фруктов с косточками.
По словам Бобриковой, перекрестная аллергия – это синдром, при котором организм "путает" разные по качеству продукты. При этом реагирует он на них одинаково.
Стоит отметить, что самая распространенная группа перекрестных аллергенов – "береза – яблоко и другие косточковые". Также особое внимание стоит уделить экзотическим фруктам. К сожалению. они тоже являются сильнейшими аллергенами.
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