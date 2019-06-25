Аллергия и опухоли: опасные фрукты наводнили Россию

Заведующая отделением аллергологии городской клинической больницы №52 Елена Бобрикова высказалась относительно аллергии. Она рассказала о необычном синдроме.



Врач заявила, что главным провокатором являются фрукты. Они вызывают "оральный синдром". Это состояние, сопровождающееся зудом в ротовой полости, особенно на губах, опуханием губ, рта, горла, лица и языка.

Именно поэтому россиянам, страдающим аллергией на пыльцу, следует избегать яблок и груш. Также следует сократить потребление фруктов с косточками.

По словам Бобриковой, перекрестная аллергия – это синдром, при котором организм "путает" разные по качеству продукты. При этом реагирует он на них одинаково.

Стоит отметить, что самая распространенная группа перекрестных аллергенов – "береза – яблоко и другие косточковые". Также особое внимание стоит уделить экзотическим фруктам. К сожалению. они тоже являются сильнейшими аллергенами.