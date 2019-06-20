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Названа самая стрессовая работа

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Китайские ученые заявили, что работа официанта является самой тяжелой. Специалисты провели опрос среди 138 700 добровольцев, по итогам которого установили, что стрессу чаще всего подвержены работники сферы услуг, в особенности, официанты. 

По словам экспертов, у работников предприятий питания риск возникновения болезней сердца и сосудов возрастает на 2%.  Если же человек работает официантом много лет, то вероятность увеличивается до 33%, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Автор: Полина Крылова20 июня 2019, 17:37

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