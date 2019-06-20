Названа самая стрессовая работа

Китайские ученые заявили, что работа официанта является самой тяжелой. Специалисты провели опрос среди 138 700 добровольцев, по итогам которого установили, что стрессу чаще всего подвержены работники сферы услуг, в особенности, официанты.
По словам экспертов, у работников предприятий питания риск возникновения болезней сердца и сосудов возрастает на 2%. Если же человек работает официантом много лет, то вероятность увеличивается до 33%, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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